Por O Dia

Publicado 24/06/2021 14:18 | Atualizado 24/06/2021 14:19

Magé - Policiais civis da 66ª DP de Piabetá, em conjunto com outras unidades do Departamento Geral de Polícia da Baixada (DGPB), realizam, nesta quinta-feira (24), a Operação IMEI, com o objetivo de recuperar telefones roubados de uma grande empresa do setor varejista, e reprimir o crime de receptação dos celulares roubados no município de Magé.



A ação é consequência de um roubo ocorrido em outubro de 2020. Na ocasião, uma quadrilha fortemente armada, especializada em roubos a empresas que comercializam eletroeletrônicos, roubaram dezenas de aparelhos celulares, notebooks, dinheiro e outros equipamentos, lesando a empresa em cerca de R$ 150 mil reais. Além de Piabetá, essa quadrilha, originária da Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio, agiu praticando roubos a empresas em toda região metropolitana do estado.



Publicidade

A Polícia Civil, ainda em 2020, identificou e prendeu em flagrante os integrantes desta quadrilha logo após praticarem outro assalto, desta vez, a uma loja situada no município de Guapimirim, tendo sido recuperados diversos celulares e demais produtos que haviam sido roubados.



Com o desmantelamento da quadrilha, iniciou-se trabalho de inteligência e investigação para recuperação dos celulares roubados, todos de alto valor comercial, bem como a identificação dos receptadores dos referidos aparelhos.



Publicidade

A investigação identificou os atuais proprietários dos celulares, tendo sido expedidos 43 mandados de buscas e apreensões, que estão sendo cumpridos na Baixada Fluminense, em Niterói, no Centro da capital e em bairros das zonas Sul e Oeste.