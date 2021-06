Polícia Militar prende traficante conhecido como "Urso" em Magé. Com ele foi encontrado uma pistola calibre 40 adaptada com kit rajada com carregadores, 29 munições e um caderno com anotações do tráfico. - Reprodução.

Publicado 23/06/2021 15:39

Magé - Policiais do 34° Batalhão de Polícia Militar de Magé e uma equipe da 65ª DP, prenderam na tarde desta quarta-feira (23), o traficante conhecido como “Urso”, de 23 anos, no bairro Mundo Novo, em Magé. Com ele foi encontrado uma pistola calibre 40 adaptada com kit rajada e carregadores, 29 munições e um caderno com anotações do tráfico.

A ocorrência foi encaminhada para a 65ª Delegacia de Polícia, onde o acusado foi autuado em flagrante por associação ao tráfico de drogas e porte ilegal de armas, permanecendo preso.



Denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, pelo 190 ou, sem precisar se identificar, por meio do disque-denúncia 2253-1177. Nesse número, qualquer cidadão pode informar situações suspeitas ou crimes. Exemplos: a presença de foragidos da Justiça com mandado de prisão em aberto e ponto de venda de droga.