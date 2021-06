O estudante Augusto Mattos Júnior estava com tosse e resfriado há sete dias e fez a coleta de swab. - Reprodução.

O estudante Augusto Mattos Júnior estava com tosse e resfriado há sete dias e fez a coleta de swab. Reprodução.

Publicado 23/06/2021 14:26

Magé - A Prefeitura de Magé adquiriu 40 mil novos testes rápidos para serem aplicados nas pessoas que procuram uma das 19 unidades básicas de Saúde (UBS) e um dos três polos de testagem da Covid-19 na cidade. De acordo com o superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, Daniel da Paz, foram aplicados até agora, em 2021, 10.885 testes rápidos e 13.989 testes de swab no município.

“Em média, realizamos de 600 a 700 exames de diagnóstico por semana. Essa testagem tem sido feita por solicitação, ou seja, por pedido de um médico ou de um enfermeiro. A pessoa se dirige a uma UBS ou a um dos polos de testagem para realizar os testes disponíveis”, informou.



Um dos polos de testagem mais procurados do município é a super tenda no Centro de Piabetá. Na tarde desta terça-feira (22/06), muita gente esperava a vez por lá. O estudante Augusto Mattos Júnior, de 22 anos, estava com tosse e resfriado há sete dias e fez a coleta de swab (introdução de um cotonete nas narinas e envio da amostra para análise na Fiocruz): “Foi um pouco incômodo, mas é importante para saber se tenho ou não o vírus”.



O Coordenador administrativo de Testagem da Covid na Tenda de Piabetá, Arlindo Bauer chamou atenção das pessoas para a necessidade de procurarem um médico tão logo sintam os primeiros sintomas. “É importante que procurem uma unidade de Saúde, uma avaliação médica antes de vir fazer o teste. Tem gente que só nos procura após o décimo dia e só começa a fazer o tratamento depois do resultado do teste. Isso não é legal”, frisou.



Pontos de testagem:



UBS



PRIMEIRO DISTRITO

Flexeiras: Segunda-feira, MANHÃ (8:30 – 12:00)

Nova Marília: Terça-feira, MANHÃ

Saco: Sexta-feira, MANHÃ

Barbuda: Terça-feira, TARDE (13:00 – 17:00)



SEGUNDO DISTRITO



Andorinhas: Terça-feira, MANHÃ



TERCEIRO DISTRITO

Cachoeirinha: Quinta-feira, TARDE



QUARTO DISTRITO



Partido: Terça-feira, MANHÃ

Santa Dalila: Terça-feira, MANHÃ



QUINTO DISTRITO



São Francisco: Quarta-feira, MANHÃ

Ypiranga: Terça-feira, MANHÃ

Anil (apenas teste rápido): Segunda-feira, MANHÃ

Cantinho da Vovó: Terça-feira, MANHÃ



SEXTO DISTRITO



Serrana: Quarta-feira, TARDE

Guarani I: Quarta-feira, TARDE

Maurimárcia: Terça-feira, MANHÃ

Ilha: Terça-feira, MANHÃ

Jardim Nazareno (apenas teste rápido): Quinta-feira, MANHÃ

Pau Grande: Terça-feira, TARDE

Jardim Novo Horizonte: Segunda-feira e quarta-feira, TARDE



POLOS



Centro de Especialidades (Magé): Segunda a quinta, das 8h às 17h

Figueira: Segunda a quinta, das 8h às 14h

Polo de Testagem (Piabetá): Todos os dias, das 8h às 17h.