Publicado 23/06/2021 16:48

Magé - A Secretaria Municipal de Transportes e Ordem Pública tomou mais uma medida para melhorar a mobilidade urbana da população de Magé. A Pasta enviou ofício ao Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio (Detro) solicitando uma linha interestadual ligando o 6º Distrito de Piabetá a Guapimirim. Atualmente, os mageenses contam apenas com uma linha entre o 1º Distrito (Magé) e o município vizinho. A nova ligação teria dupla utilidade: redução de custo e tempo de deslocamento para os passageiros, uma vez que as pessoas precisam embarcar em três ônibus para fazer o trajeto.



“A partir de diversos estudos e contato pessoal da população com a nossa fiscalização nas ruas, verificamos a necessidade urgente da criação da nova linha, seja para o deslocamento a trabalho ou para lazer nos finais de semana. É importante destacar que a medida seria vantajosa também para o aquecimento da economia do nosso município, já que Piabetá é o maior polo comercial de Magé assim como em relação a Guapimirim”, argumentou o secretário de Transportes Pablo Vasconcelos informando ainda que a linha atenderia a mais de 200 pessoas diariamente.



Outras solicitações – Pablo Vasconcelos informou ainda que uma das solicitações feitas pela Secretaria de Transportes a duas empresas que circulam em Magé, no início deste mês, para melhorar a qualidade do serviço no município já foi atendida. A empresa Reginas acatou o pedido e retornou com a circulação da linha Jardim Esmeralda X Central, nos horários da manhã e no final do dia para atender à necessidadde dos passageiros.



Já em relação à empresa Divina Luz, que não atendeu ainda o ofício para a volta da linha Jardim Esmeralda e Piabetá e a regularização da linha Raiz da Serra X Piabetá, a Secretaria Municipal de Transportes está estudando a aplicação das medidas legais, que vão desde notificação, multa até a suspensão do contrato de prestação do serviço público.