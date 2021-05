O vereador Felipe Michel, vice-presidente da Comissão de Transportes, se reuniu esta manhã com a interventora do BRT, Cláudia Secin Divulgação

O vereador Felipe Michel, vice-presidente da Comissão de Transportes, se reuniu esta manhã com a interventora do BRT, Cláudia Secin Divulgação Rio - O vice-presidente da Comissão de Transportes, Felipe Michel, anunciou que 46 estações do BRT começam a ser reformadas em junho. Além disso, o Programa de Segurança do BRT será implementado também no próximo mês. O objetivo desse programa é punir as pessoas que dão calote e depredam veículos e estações. As informações foram divulgadas pelo vereador, após reunião nesta quinta-feira com a interventora da concessionária, Cláudia Secin.

De acordo com o vereador Felipe Michel, foram destinados R$ 2,5 milhões para a revitalização desses locais e a previsão de entrega é de quatro estações por semana.

Durante o encontro, Cláudia informou que houve um acréscimo de 37 veículos no sistema, a introdução dos diretões e um número já alcançado de 157 ônibus funcionando.



Ainda segundo a interventora, dos R$ 130 milhões aportados pela Câmara para melhorias do sistema, já foram gastos R$ 10 milhões.



"Não vou desistir até conseguir colocar o BRT para funcionar com qualidade e segurança para o cidadão carioca, com ônibus novos, sem superlotação, respeitando horários das viagens, com as pistas e estações reformadas e sem calote e depredação no sistema. Minha missão é acompanhar o passo a passo desta transformação", disse Felipe Michel.