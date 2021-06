Unidades de Saúde de Magé ganham ouvidoria nos próximas dias. - Reprodução.

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 16:29

Magé - Durante toda esta semana, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) está capacitando 48 profissionais que trabalham na Atenção Básica para a implantação da ouvidoria em todas as Unidades de Saúde da Família de Magé. A proposta da Prefeitura é que em 15 dias o serviço já esteja funcionando a todo vapor.



“O intuito da capacitação hoje é passar para eles a importância de escutar a população para melhoria do atendimento dentro das unidades de saúde. O prefeito e a vice-prefeita estão dando importância para nossa ouvidoria, porque ela sempre existiu, mas não da forma como deveria. Nada melhor do que a gente escutar o que os munícipes têm a falar e saber dos problemas para acertarmos as falhas”, explica Fernanda Perandini, coordenadora da ouvidoria da SMS.



O Núcleo de Educação Permanente (NEP) é responsável por todas as capacitações da SMS. Segundo o coordenador Adriano Rocha, “a capacitação foi separada por distritos e com um limite de pessoas para que não haja aglomeração e os profissionais aproveitem o conteúdo com excelência”.



De acordo com a coordenadora das ouvidorias, todas as unidades da Rede de Urgência e Emergência contam com uma caixa para que os mageenses avaliem o funcionamento da unidade. “Toda semana abrimos a caixa e tomamos as medidas cabíveis”, garante.



