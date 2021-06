A Unidade de Saúde da Família da Ponte Preta, foi inaugurada no último final de semana. Há quatro anos, os moradores do local estavam sem os serviços de saúde perto de casa. - Reprodução.

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 12:11 | Atualizado 24/06/2021 12:21

Magé - Onze inaugurações em menos de dois meses. Este é o saldo de unidades públicas abertas pela Prefeitura de Magé, de 24 de abril até o último sábado (19), principalmente na área da saúde. Já foram reinauguradas pelo governo atual as USFs Figueira, Parque Paranhos, Partido, Guarani e Ponte Preta. Além das USFs, a população da cidade também ganhou a Super Tenda 24h para vacinação contra a Covid-19, um novo e mais completo Centro de Imagem e os Centros de Fisioterapia de Santo Aleixo e Mauá, além da Feira de Economia Criativa, em Piabetá, e o Cantinho da Leitura na Unidade de Acolhimento Futuro Feliz.

“Este foi um compromisso que assumimos com a população e estamos cumprindo: reabrir todas as USFs que foram fechadas pelos governos anteriores. É importante dizer também que, além da saúde, estamos atuando com o mesmo empenho em todas as áreas para melhorar a qualidade de vida dos mageenses, seja na Educação, na Assistência Social, Infraestrutura e outras”, explicou o prefeito Renato Cozzolino.

Três das cinco USFs reinauguradas pelo governo municipal ficam no Distrito de Piabetá (Parque Paranhos, Guarani III e Ponte Preta); Partido, em Suruí e Figueira, Mauá. As USFs Guarani III e Partido ganharam novas sedes, cujos espaços são mais adequados para o atendimento ao público. Os Centros de Fisioterapia de Mauá e Santo Aleixo possuem equipamentos como bolas de Pilates, macas, cones e ultrassom para o atendimento.

O novo Centro de Imagem, em Piabetá, oferece 10 tipos de exames, incluindo tomografia computadorizada, cujo aparelho funciona 24 horas por dia.

A Super Tenda 24h de vacinação contra a Covid-19 funciona todos os dias da semana, com equipes para atendimento aos pedestres e sistema drive-thru. Quem vai pelo drive-thru também passa por dentro da tenda que realiza o atendimento no ambiente refrigerado e protegido para receber a vacina no carro. Além disso, a Prefeitura criou um espaço no local destinado para a testagem da Covid-19.