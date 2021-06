Defesa Civil de Magé ganha novo pluviômetro e recupera outros cinco equipamentos. - Divulgação.

Defesa Civil de Magé ganha novo pluviômetro e recupera outros cinco equipamentos.Divulgação.

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 11:18

Magé - A Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Magé ganhou um novo pluviômetro semiautomático para medir os índices de chuva no município. Com ele, serão 18 desses equipamentos instalados em áreas de risco com a finalidade de evitar tragédias causadas pelos deslizamentos de terra. “Temos 12 pluviômetros automáticos e seis semiautomáticos. A diferença entre eles é que o automático, como o próprio nome diz, não precisa de um ser humano para fazer a leitura. Eles enviam os dados para a Secretaria e nós acompanhamos a todo instante. Quando o índice pluviométrico chega a 40 milímetros, acionamos as sirenes para alertar a população”, explicou o secretário Tarciso Salles.



Atualmente, dez blocos de sirene, alguns com seis alto-falantes e outros com quatro, têm emitido o alerta quando necessário. Segundo o diretor de Planejamento da Secretaria, Arthur Castilho, os avisos pedem aos moradores para saírem de casa e se dirigirem aos pontos de apoio mais próximos. Como o período de chuvas intensas vai de outubro a março, as sirenes também têm sido usadas, nas demais épocas do ano, para conscientizar sobre a Covid-19. “É muito bom também falar do coronavírus. Nem todo mundo se previne. Tem muita gente que ainda não usa máscara e cobrar isso é muito importante”, afirmou o aposentado Luiz Carlos Bonzi, 62, morador do Jardim Nazareno.



Os 12 pluviômetros automáticos estão localizados no Rio dos Cavaleiros, Suruí, Beco do Saci, Vila Nova, Santo Aleixo, Rio Roncador, Vila Inhomirim, Fragoso, Centro, Mauá, Jardim Nazareno e Pau Grande. Os cinco pluviômetros semiautomáticos existentes estão passando por manutenção e voltarão às ruas em breve. “Daqui a pouco, teremos pluviômetros totalmente restaurados de volta às áreas de risco. Além deles, conseguimos, através de uma premiação feita pelo Cemaden-RJ (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) para o melhor trabalho de Defesa Civil realizado nas escolas, ser contemplados com um novo equipamento”, revelou Castilho.



Áreas de risco



Além dos pluviômetros e sirenes, a Secretaria de Defesa Civil também tem cadastrado os moradores de áreas de risco para conhecê-los melhor. Até agora, 9.305 pessoas já foram listadas. Dentre elas, está a manicure Rosane de Lima, 40, que mora na Alameda Renatinho: “As sirenes são importantes para que as pessoas fiquem atentas e possam sair de suas casas quando está chovendo. É um bom meio de comunicação para que não coloquem suas vidas em risco”. Para a melhor prevenção, o secretário Tarciso informou que preparou um novo plano de contingência para ser apresentado ao prefeito Renato Cozzolino: “Teremos um aumento das áreas de risco e do sistema de monitoramento”.



Telefone da Defesa Civil: 199. Para receber SMS com alertas sobre as chuvas, envie o seu CEP para 40199.