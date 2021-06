Unidade de Saúde 24h de Suruí ganha raio-x e laboratório nos próximos dias. - Divulgação.

Publicado 24/06/2021 16:01

Magé - A reestruturação da Saúde de Magé segue a todo vapor e se estende também para a rede de emergência. A Unidade Mista 24h de Suruí está sendo revitalizada com reparos e pintura. Além disso, vai ganhar um aparelho de raio-X e um laboratório de análises clínicas para o atendimento de emergência do distrito. Com os novos serviços, os moradores da região não vão mais precisar se deslocar para outro distrito até o hospital municipal.

“Viemos aqui no 24h de Suruí para acompanhar de perto a revitalização da unidade. Esse distrito ficou abandonado por anos, em menos de seis meses entregamos as novas instalações da USF Partido com fisioterapia, consultório odontológico e todos os outros serviços da Atenção Básica. Contemplamos os moradores do Barro Vermelho com o Programa Emboço Social e agora estamos mexendo na unidade de emergência do distrito. No início do ano também colocamos a pediatria 24h em Suruí.”, frisou a vice-prefeita, Jamille Cozzolino.

O secretário de Saúde de Magé, o Dr. José Carlos de Oliveira, disse que os novos serviços vão facilitar a vida dos moradores de Suruí.

“O prefeito Renato Cozzolino pediu revitalizarmos todas as unidades de saúde e assim estamos fazendo. Nunca teve raio-x e laboratório de análises clínicas desde que o posto foi inaugurado, mas isso é passado, pois vamos entregar o mais rápido possível o raio-X e o laboratório completo, com gasometria, enzima e tudo que precisa para funcionar. Tudo isso funcionando 24h por dia para essa população que precisava ir para o hospital de Magé ou para Piabetá fazer um desses dois serviços”, detalhou o secretário.