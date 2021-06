O prefeito Renato Cozzolino, a primeira-dama Lara Torres e o secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Thiago Pampolha apresentaram o maior projeto de reflorestamento do país que irá plantar mais de 2 milhões de mudas no território fluminense. - Divulgação.

O prefeito Renato Cozzolino, a primeira-dama Lara Torres e o secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Thiago Pampolha apresentaram o maior projeto de reflorestamento do país que irá plantar mais de 2 milhões de mudas no território fluminense.Divulgação.

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 11:37 | Atualizado 25/06/2021 11:45

Magé - O Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura de Magé, lançou o “Florestas do Amanhã”, projeto estadual com maior reflorestamento do país e que irá plantar mais de 2 milhões de mudas no território fluminense. Um plantio de 25 mudas no Horto Municipal marcou o início do programa que vai beneficiar Magé com 20 hectares de área reflorestada.

“Sabemos a importância de qualquer programa de replantio e quando a gente fala de replantio dessa magnitude, nós vamos fazer - só no primeiro edital - do programa ‘Florestas do Amanhã’ 500 hectares plantados na Região Metropolitana. Aqui em Magé, 20 hectares serão contemplados com potencial de crescimento muito grande, porque a cidade tem terra para plantar e o que se planta em Magé, dá. Temos certeza que o município será um case de sucesso e estamos felizes com mais essa parceria com a Prefeitura”, explica o secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Thiago Pampolha.

Publicidade

As crianças da Unidade de Acolhimento Futuro Feliz fizeram o plantio das 25 mudas de espécies nativas da Mata Atlântica, ao lado do prefeito Renato Cozzolino, da primeira-dama Lara Torres e do secretário estadual, Thiago Pampolha. O chefe do Executivo frisou que o evento também marcou o início da revitalização do horto.

“O plantio de mudas aqui é um recomeço para o nosso horto municipal que será revitalizado e vamos transformar isso aqui num mini-jardim botânico de Magé. Aqui será um local onde os moradores poderão frequentar e curtir com a família. Nossa cidade precisa de um lugar desse e o horto é o melhor local”, conta o prefeito.

Publicidade