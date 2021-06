2ª dose da vacina Coronavac em 14 polos de vacinação nesta segunda (28) em Magé. - Divulgação.

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 09:19

O município de Magé recebeu nova remessa de vacinas para a campanha de imunização contra a Covid-19. Nesta segunda-feira (28), todos os idosos que aguardam pela segunda dose de Coronavac já podem a irem ao posto mais próximo, das 9h às 14h. O município também recebeu doses dos imunizantes produzidos pelos laboratórios Pfizer e Janssen (dose única).

O coordenador de Imunização de Magé, Henrique Moreira, orienta que serão 15 polos de atendimento somente nesta segunda-feira para quem precisa tomar a segunda dose de Coronavac. “A Super Tenda não terá aplicação de Coronavac. E não teremos aplicação desta vacina como 1ª dose, somente receberão aqueles mageenses que aguardam a 2ª dose. A partir de terça-feira quem não for aos polos, só poderá tomar a segunda dose de Coronavac no Centro de Imunização das 8h às 17h”, completa.

Pfizer e Janssen

O atendimento com as demais vacinas continua, além da Coronavac, Magé ainda recebeu vacinas do laboratório Pfizer/BioNTech e a Janssen. A aplicação da 1ª dose para a população em geral sem comorbidades a partir dos 56 anos, com comorbidades a partir dos 18 e trabalhadores da Educação a partir dos 18, segue normalmente, com atendimento em todos os 15 polos.