Prefeitura de Magé alerta alunos e responsáveis sobre a importância da atualização da caderneta de vacinação.Divulgação.

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 18:25

Magé - O Programa de Saúde na Escola (PSE) de Magé está levando as ações para dentro das escolas e creches da rede municipal. Na última sexta-feira (25) foi a vez da Escola Municipal Argemiro Ferreira Mestre Calombo a receber o evento de mobilização.

“Muito se fala em vacina da Covid-19 e todo mundo quer se imunizar, mas as pessoas esquecem das vacinas de rotina que são fundamentais para manter a saúde em dia. Estamos fazendo uma integração com a Educação fazendo palestras para quebrar paradigmas sobre o medo da vacina. Conversamos com as crianças sobre a importância de vacinar e de alertar aos pais em relação a isso. Afinal prevenção é tudo”, disse Beatriz Azevedo, enfermeira da Unidade de Saúde da Família do bairro Lagoa.

A Lagoa é um dos bairros de Magé que apresenta maior defasagem na atualização da caderneta de vacinação. Welverthon Rodrigues, diretor-adjunto da E.M. Argemiro Ferreira, que fica na comunidade destacou a importância do evento.

“A comunidade se empenhou e está fazendo a causa acontecer também. Fizemos a conscientização inicial com todos os alunos para que eles atinjam os pais. A escola é lugar de construir saberes e fizemos isso de forma bem conscientizadora e integrada com a unidade de saúde da Lagoa para que isso desse certo. Estamos muito felizes com o resultado”, comemora o diretor.

Esse é o segundo tema abordado pelo PSE neste ano. No início do ano letivo, a Prefeitura abordou sobre as formas de prevenção da Covid-19 e a importância do uso de máscara, lavagem das mãos e uso de álcool gel.

“Essa segunda ação é voltada para a atualização do cartão de vacina das nossas crianças e adolescentes. Todas as equipes de saúde da família do município estão envolvidas e isso é fundamental para o trabalho na comunidade, porque a gente engloba Saúde, Educação e Assistência Social que são os pilares que buscamos na saúde pública”, conta a coordenadora do PSE, Eliane Moraes.

O PSE segue o calendário letivo da rede e após as férias de julho, os alunos serão conscientizados sobre a importância de crescer com uma alimentação saudável e cuidados com a saúde bucal.