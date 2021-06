Atletas do Magé Futsal participam de gravação para TV Italiana. - Divulgação.

Publicado 29/06/2021 13:43

Magé - Cinco atletas do Magé Futsal das categorias sub-9, sub-11, sub-13, sub-15 e sub-17 tiveram uma experiência dupla na tarde desta segunda-feira (28). Eles puderam visitar um acervo com uniformes, fotos e outros objetos de atletas brasileiros e participaram de uma gravação jornalística de uma equipe italiana de TV ligada ao Comitê Olímpico Italiano sobre o ex-jogador Dirceu. Ambas as oportunidades ocorreram no espaço Suderj Memória, da Superintendência de Desportos do Estado do Rio, no Centro do Rio, que convidou os integrantes do Magé Futsal.



"É uma história que nunca tinha visto. Mas agora posso repassar para frente. Estou muito feliz com esta oportunidade", disse Luiz Fernando Nóbrega, de 11 anos.



Além de Luiz Fernando, participaram das atividades os atletas das categorias de base do Magé Futsal: Miguel da Nóbrega Batista (sub-9), Pedro Henrique Oliveira (sub-13), Gustavo Lima da Silveira (sub-15) e Matheus Teixeira de Freitas (sub-17).



O espaço Suderj Memória foi inaugurado no dia 16 de junho deste ano, quando o Maracanã completou 71 anos de fundação. Além de objetos históricos, como placa de inauguração do estádio carioca e camisas de atletas da Seleção Brasileira de Futebol e de outros esportes, o espaço tem a mostra “A arte de Dirceu”, volante que disputou três Copas do Mundo e jogou no Botafogo, Fluminense e Botafogo, além do futebol europeu. O espaço funciona na sede da Suderj, e as visitas são agendadas.



O Magé Futsal é um projeto social e de apoio ao esporte de alto rendimento da Prefeitura de Magé. As categorias sub-9, sub-11 e sub-13, sub-15 e sub-17 estão disputando o Campeonato Carioca. Além das categorias de base, o Magé Futsal também conta com times profissionais feminino e masculino. A maior estrela dos times adultos é o ex-pivô da Seleção Brasileira, Vander Carioca.