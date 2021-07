Magé terá final de semana de repescagem de vacinação contra Covid-19. - Reprodução.

Magé terá final de semana de repescagem de vacinação contra Covid-19.Reprodução.

Por MH

Publicado 01/07/2021 17:54

Magé - A vacinação contra a Covid-19 em Magé terá repescagem neste final de semana para trabalhadores da saúde e educação, e pessoas com comorbidades a partir dos 18 anos. Começa na sexta-feira, com atendimento em todos os 15 polos, a partir das 8h.



“Vamos fazer o atendimento para fechar o ciclo das comorbidades e dos trabalhadores da saúde, funerários e da educação. E na semana que vem ficaremos apenas com o atendimento da vacinação do calendário por idade. E das gestantes, puérperas e lactantes com bebês até um ano, que tenham 18 anos ou mais. E todos precisam apresentar RG, CPF e cartão SUS, no caso das mamães, uma cópia da certidão de nascimento do bebê ou da documentação do pré-natal”, detalha o coordenador de Imunização de Magé, Henrique Moreira.



As USFs polo atenderão nesta sexta-feira (2) das 8h às 14h:



USF Barbuda – Rua Dona Joaninha, s/nº – Barbuda

USF Andorinhas – Rua Waldemar Colombo

USF Jardim Esmeralda – Rua do Sapotizeiro, s/nº – Jardim Esmeralda

USF Cachoeirinha – Estrada Municipal Antônio Além Bergara, nº 3.150

USF Partido – Rua José Zarzur, 142 – Lote 13/21 Quadra 20 – Suruí

USF Praia do Anil – Rua Roberto Silveira, s/nº – Praia do Anil

USF Ypiranga – Estrada Real de Mauá, s/nº – Ypiranga

USF Buraco da Onça – Av. Roberto Silveira, nº 560 – Buraco da Onça

USF Guarani I – Rua Janete, nº 08 – Piabetá

USF Maurimárcia – Rua do Canal, s/nº – Maurimárcia

USF Pau Grande – Rua Antonio Ribeiro Seabra, s/nº – Pau Grande

USF Jardim Nazareno – Alameda Luizinha, 178 – Jardim Nazareno

USF Serrana I – Rua do Sapateiro, s/nº – Vila Serrana

CEO Piabetá – Rua Caramuru, 108 – Piabetá



Centro de Imunização, atendimento das 8h às 17h:



Publicidade

Rua Getúlio Pereira, s/nº – atrás do Hospital Municipal de Magé



Super Tenda - repescagem de 2 a 4 de julho (sexta a domingo), atendimento 24 horas:

Praça 7 de Setembro - Piabetá