Publicado 02/07/2021 14:40

Magé - Estão abertas as inscrições para o ciclo de encontros Pré-Conferência Municipal de Assistência Social de Magé. Os interessados em representar a sociedade civil organizada, devem fazer o download da ficha de inscrição e entregar na Casa dos Conselhos.



São cinco eixos temáticos para discussão das políticas públicas do SUAS – Sistema Único de Assistência Social, que serão temas de cada um dos encontros que acontecem de 6 a 28 de julho. A 12ª edição da Conferência Municipal terá o tema ‘Assistência Social: Direito do Povo e Dever do Estado, com financiamento público, para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social’, e será realizada no dia 18 de agosto.



“O Conselho de Assistência está trabalhando incansavelmente com nossa Secretaria para garantir que a Conferência aconteça, diante de todas as adversidades a pandemia e dentro dos protocolos sanitários. Por isso, teremos as Pré-Conferências como primeira etapa das discussões e na Conferência, em agosto, vamos ter dois ambientes: o presencial para os delegados e transmissão ao vivo pelas redes da Prefeitura para os observadores”, explica a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos de Magé, Flávia Gomes.





Clique para fazer o download da Ficha de Inscrição. O processo só está concluído na entrega do documento na Casa dos Conselhos.

A Casa dos Conselhos de Magé funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, na Rua Manoel Monteiro da Rosa, 26 – Flexeiras, Magé.