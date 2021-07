Alunos da rede municipal de Magé passam por teste de aceitabilidade da merenda escolar. - Divulgação/Prefeitura de Magé

Alunos da rede municipal de Magé passam por teste de aceitabilidade da merenda escolar.Divulgação/Prefeitura de Magé

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 16:45

Magé - A Prefeitura de Magé, através da Secretaria de Educação e Cultura, está realizando nas 105 unidades da rede municipal o teste de aceitabilidade que faz parte do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) para verificar o que os alunos estão achando do cardápio da merenda escolar.

“A avaliação está sendo feita dentro das unidades de ensino de Magé para verificar a aceitabilidade das crianças com o nosso cardápio. Usamos as orientações do PNAE para criar essa prática com os alunos e está sendo um sucesso”, explica Paola Alcântara, nutricionista da E.M. Bruno Rodrigues, na Ilha.

Publicidade

O aluno do 5º ano na Escola Municipal Bruno Rodrigues, Luis Carlos Torres, deu sua opinião sobre a merenda. “O teste foi muito bom. As tias fazem uma comida muito gostosa e com carinho. O que eu não gosto é a cenoura no arroz e escrevi isso no papel. O que eu mais gosto de comer é macarrão, carne moída, arroz, feijão e carne”, disse.

No Ensino Fundamental, os alunos fizeram a avaliação através de um mini formulário. Já para a Educação Infantil, o teste foi bem lúdico com caixas decoradas, nas quais os alunos votaram nas carinhas de gostei, indiferente e não gostei.

Publicidade

“Nós vamos pegar esses testes e os relatórios que as nutricionistas vão fazer nas escolas e creches. Vamos analisar o que mais as crianças gostam de comer, o que elas querem comer e o que não gostam muito. Vamos fazer um levantamento do que a maioria dos alunos achou e tentar ajustar para o cardápio das escolas em agosto após as férias de julho”, conta a diretora do Departamento de Nutrição Escolar, Marta Moreira.