Rua das Pedras em Búzios, um dos principais pontos turísticos do balneário, será revitalizada mantendo sua essênciaPrefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 14:50

Búzios - O município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, através da Prefeitura e atendendo a várias denúncias recebidas na Ouvidoria do Gabinete, está realizando nesta semana uma revitalização na Rua das Pedras, um dos principais pontos turísticos do balneário e no centro da cidade.

Segundo as denúncias, existiam muitos buracos entre as pedras ocasionando acidentes com turistas e moradores, na maioria das vezes com os idosos e crianças.

O Prefeito Alexandre Martins esteve pessoalmente na quinta-feira (24) à noite acompanhado do vice-prefeito e secretário de Obras, Saneamento e Drenagem, Miguel Pereira, dos secretários Marcus Vallerius (Serviço Público), Romano Lorenzi (Turismo) e do Sérgio Ferreira (Segurança e Ordem Pública), para averiguar o teor das denúncias e avaliar junto aos técnicos a melhor maneira de solucionar o problema sem tirar a característica original do local.

“Decidimos cobrir os buracos com pó de pedra, pois além de manter as características originais, ecologicamente é a maneira correta. O pó de pedra não tem cimento, é um produto natural e permeável, depois tapar os buracos entre as pedras, basta jogar água que o pó assenta no vão das pedras, nivelando as falhas”, explicou Alexandre Martins.

O gestor também pediu ao secretário de Serviços Públicos, Marcus Vallerius, para fazer um choque de ordem no local.

As equipes da Secretaria de Serviços Públicos estão realizando nesta semana (segunda à sexta-feira), além do pó de pedra na Rua das Pedras, poda de árvores, capina, limpeza de bueiros, pintura de meio fio, entre outros serviços.