Prefeito de Búzios participa da apresentação do projeto da nova Escola Estadual que vai ser construída na Rasa | Búzios | O Dia

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 14:49

Búzios - O Prefeito do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, Alexandre Martins, participou nesta quinta-feira (01), com a Secretária de Educação, Ciência e Tecnologia, Carla Natália, na subprefeitura da Rasa, da apresentação do projeto da nova Escola de Ensino Médio realizado pela equipe de técnicos da SEINFRA e da SEEDUC do governo do estado.

Na ocasião, o prefeito sugeriu que fosse modificado o estilo do telhado para acompanhar o perfil das construções buzianas, além de dar algumas sugestões sobre o projeto.

Antes da apresentação do projeto ao prefeito, a secretária Carla Natalia, levou os técnicos do governo para conhecer a área onde vai ser construída a nova escola estadual.

A Prefeitura de Búzios cedeu um terreno no bairro da Rasa para o governo do estado construir a nova escola de ensino médio estadual.

Búzios ganhará unidade escolar modular com capacidade para atender até 1800 alunos:

Localizado no bairro Alto da Rasa, o espaço ocupa uma área aproximada de 7.800m² e foi aprovado pela equipe mobilizada pela Seinfra. “Saímos muito satisfeitos daqui hoje porque, além de reunirmos diversas esferas envolvidas neste projeto, pudemos definir a área que receberá essa obra tão importante para o município de Búzios e região. Será uma unidade modular custeada pelo Governo do Estado, que quer alcançar os jovens e adolescentes que estão fora da escola”, declarou o subsecretário de Projetos e Obras, Pedro Ramos.



Após a vistoria do terreno, a comitiva foi recebida pelo prefeito Alexandre Martins na sede da Subprefeitura da Rasa, onde foram debatidas as próximas etapas para que sejam iniciadas a confecção do projeto e a licitação das obras. "O governador Cláudio Castro nos deu a missão de tocar obras por todo o estado e nessas obras estão incluídas as construções de novas escolas. Além de estimular a construção civil, essa iniciativa vai gerar também novos empregos e receitas para as cidades, uma vez que o ISS (Imposto sobre Serviço) vai direito na veia da prefeitura. Nosso objetivo é lançar, dentro de no máximo dois meses, um pacotão de obras por todo o estado”, adiantou o Secretário da Seinfra, Max Lemos.