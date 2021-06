Reunião com representantes do Circuito Fluminense de Cultura Popular e Economia Solidária acontece em Búzios - Prefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 14:06

Búzios - O Secretário de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico de Búzios, Romano Lorenzi, esteve reunido neste sábado (26), no Espaço Zanine, com a equipe da Economia Solidária de Búzios e Saquarema. Na pauta, o Circuito Fluminense de Cultura Popular e Economia Solidária – etapa Búzios 2021, que vai acontecer nos dias 09, 10 e 11 de outubro, na Travessa do Colégio Estadual João de Oliveira Botas, no Centro.

O Circuito é um projeto pautado pelos princípios da economia solidária e contempla ações formativas, culturais, lúdicas e de sensibilização sócio-ambiental.

De acordo com Romano, a reunião foi muito proveitosa: 'Conversamos sobre o projeto de economia criativa na cidade e projetos de sustentabilidade através do artesanato. Agradeço o trabalho e a dedicação de Sandra Rodrigues Lima (Presidente da Feira), Vera Lucia Rocha Barros, Denise Torres, Flávia Mattos e José Domingos Mattos', disse o secretário.

A Feira de Artesanato de Búzios funciona diariamente das 9h às 16h, na Travessa do Colégio Estadual João de Oliveira Botas – Centro.