Secretária Joice Costa participa de reunião na sede da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos HumanosPrefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 07:53

Búzios - A secretária Joice Costa da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda de Búzios, cidade da Região dos Lagos do Rio, participou na última semana, de uma reunião com o novo Secretário Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Matheus Quintal.

Na pauta foram abordados diversos temas, dentre eles os repasses do Estado aos Municípios e restos a pagar, e a boa notícia é que o processo já está liberado para pagamento. Também foram abordados sobre as Conferências Municipais de Assistência Social que ocorrerão entre os meses de julho e agosto e sobre o cartão Supera Rio.

No dia 12 de julho, na quadra ao lado da UBS de José Gonçalves, a Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda irá promover uma ação das 9h às 15h, onde serão realizados atendimentos ao público através dos CRAS, o CREAS, o Balcão de Empregos e o Procon. Também será disponibilizado a concessão da gratuidade para segunda via de alguns documentos, tais como: RG, certidão de nascimento, dentre outros, através do apoio do Centro Comunitário de Defesa da Cidadania – CCDC, da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos.

O Secretário Matheus Quintal, afirmou total apoio ao evento do dia 12, através do CCDC.

Búzios dá boas vindas ao Secretário Matheus Quintal e à Subsecretária Aline Inglês e deseja uma boa gestão na pasta da assistência social do Estado do Rio de Janeiro.