Por O Dia

Publicado 29/06/2021 07:52

Búzios - Os moradores do município de Búzios na Região dos Lagos do Rio escolheu, por votação popular na internet, a nova UPA da cidade que será construida no bairro da Rasa.

Os primeiros detalhes foram divulgados nas redes sociais da prefeitura, e você conferiu aqui em O Dia, onde a população buziana teve a oportunidade de escolher o projeto, com telhado, no estilo arquitetônico que melhor representa a cidade.

A proposta da UPA é operar 24h, e visa desafogar o atendimento no Hospital Municipal Rodolpho Perissé, além de ampliar o acesso à rede de saúde, segundo a Prefeitura de Búzios.

Segundo o prefeito, Alexandre Martins, as obras da estrutura física estão para iniciar ainda em novembro deste ano, com prazo de conclusão previsto para maio de 2022.

“Precisamos de uma porta intermediária 24h para atender a população, e esse será o papel da UPA. O prazo da obra será de 6 meses, com início em novembro e término em maio de 2022. Esta é mais uma etapa que estamos encaminhando para honrar nosso compromisso com a saúde de Búzios”, informou o gestor.

A estrutura da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Rasa prevê: quatro (4) leitos de sala vermelha, para recepcionar pacientes em estado grave e estabilizá-los; quatro (4) leitos de pediatria; dois (2) leitos de isolamento, para tratar pacientes com suspeita de doença contagiosa ou previamente diagnosticado – incluso no leito um banheiro exclusivo, a fim de evitar o contágio; dez (10) leitos de sala amarela, para casos em observações temporárias.

Toda infraestrutura contará com acessibilidade para os funcionários e pacientes que precisarem recorrer à unidade.