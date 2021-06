Búzios terá cursos de capacitação para o setor náutico - Prefeitura de Búzios

Búzios terá cursos de capacitação para o setor náuticoPrefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 07:46

Búzios - O Prefeito do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, Alexandre Martins, recebeu em seu gabinete os empresários Tony Hunter – Gerente Operacional Br Marina e o Carlos Werneck – Diretor do Hotel Areté, empresários do seter náutico.

No encontro, os empresários ofereceram cursos técnicos de capacitação para o setor náutico na cidade, além de outros serviços que o setor oferece.

'Precisamos aprimorar nossos serviços offshore, nossa região é propicia, carecemos de mão de obra qualificada. Nossos jovens precisam se preparar para o mercado de trabalho. O setor tem tudo para expandir', disse Alexandre.