Búzios recebe "Cinema Presente na Praça" nesta segunda (2)Imagem de internet

Por O Dia

Publicado 26/06/2021 16:51

Búzios - O município de Búzios na Região dos Lagos do Rio informa aos munícipes e as famílias buzianas que um mutirão de limpeza e recolhimento de lixos será realizado no balneário na próxima semana. A medida será posta em prática atendendo os pedidos da população.

A Secretaria de Serviços Públicos de Búzios fez um cronograma de mutirões nos bairros para o próximo mês, com início na segunda-feira (28), no centro da cidade. Nos mutirões vão ser recolhidos entulhos, coleta de galhos, capina, varrição e pintura.

Confira abaixo os dias e bairros que irão ocorrer o mutirão de limpeza:

– Centro- 28/06;

- Aldeia de Geribá, pista de skate e canto esquerdo- 05/07;

– Albatroz, Via alternativa em direção a Ferradura- 12/07;

– Vila Caranga e Portal da Ferradura- 19/07;

– Cilicos, Parque das Acácias até Trevo de Ceceu- Manguinhos – 26/07;

– Arpoador e Rua 22- 02/08;

Nos demais bairros da cidade, serão realizados em outras datas, a serem definidas pela secretaria.

