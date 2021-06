Prefeito de Búzios faz ronda noturna pelo Centro da cidade com Secretários - Prefeitura de Búzios

Prefeito de Búzios faz ronda noturna pelo Centro da cidade com Secretários Prefeitura de Búzios

Por Juarez Volotão

Publicado 28/06/2021 07:45

Búzios - O Prefeito de Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro está pegando a todos de surpresa com suas visitas e rondas pela cidade no intuito de fiscalizar as obras e averiguar o que está errado ou o que precisa melhorar pelo balneário.

Na última quinta-feira (24) foi vez do Centro de Búzios receber uma ronda noturna de Alexandre Martins para averiguar alguns locais que precisam da atenção do poder público.

Publicidade

'O objetivo da ronda é dar celeridade ao processo de urbanismo, ordenamento e embelezamento da cidade, identificando os pontos em que cada secretaria pode atuar.

O chefe do Executivo tem colocado como prioridade essas visitas e vistorias, informa a Prefeitura de Búzios.

Segundo o Prefeito, é preciso acelerar os trabalhos e acompanhar de perto as demandas que chegam até mim, sejam pelo gabinete, ou por essas rondas diárias que venho realizando pelo município:' O que não pode é a população ficar sem os serviços essenciais, como limpeza e iluminação', ressaltou o gestor.

Publicidade

Durante a vistoria, estavam presentes o vice-Prefeito e secretário de Obras, Miguel Pereira, o secretário de Cultura, Romano Lorenzi, o secretário de Serviços Públicos, Marcus Vallerius (Marcão) e o secretário de Segurança e Ordem Pública, Sérgio Ferreira.