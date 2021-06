Acidente grave próximo à entrada de Cem Braças em Búzios - Guarda Municipal

Acidente grave próximo à entrada de Cem Braças em BúziosGuarda Municipal

Por Juarez Volotão

Publicado 27/06/2021 10:43

Búzios - Um acidente com colisão frontal entre um carro e uma moto aconteceu na noite deste sábado (26) no município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

Segundo os agentes da Guarda Municipal de Búzios, o acidente aconteceu por volta das 19:30h deste sábado, bem próximo à Rua Mercedes, na entrada do bairro Cem Braças.

Publicidade

'A princípio, somente o condutor da motocicleta ficou ferido. Após socorrido por transeuntes, foi levado ao Hospital Municipal, que felizmente é bem perto do local do acidente', informa a Guarda. O local foi devidamente sinalizado e todas as medidas necessárias foram tomadas para a organização do trânsito e a vítima passa bem.