Por O Dia

Publicado 28/06/2021 07:46

Búzios - A Secretária de Educação, Ciência e Tecnologia de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, Carla Natalia Marinho, participou na última semana, no auditório da sede da Secretaria de Estado de Educação, do encontro com os diretores do FNDE, os Secretários Municipais de Educação do Estado do Rio de Janeiro e do Secretário de Estado de Educação Alexandre Valle.

Na ocasião foram apresentados os programas de financiamento que podem ser ofertados aos municípios e realizadas discussões de estratégias de comunicação entre os entes federativos e a união, a fim de aprimorar os acordos junto ao FNDE.

O objetivo do encontro foi de intensificar as ações de integração entre as Secretarias Municipais de Educação, a SEEDUC, e o FNDE, dando assim continuidade aos esforços para a manutenção e melhoria da qualidade da educação no Estado.