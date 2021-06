Alerj antecipa para este sábado pagamento da primeira parcela do 13º salário - Divulgação Alerj

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 26/06/2021 11:06

A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) paga, neste sábado (26 de julho), metade do 13º salário de cerca de 5 mil servidores ativos, aposentados e pensionistas, além de parlamentares. A previsão inicial era de o depósito sair em julho, mas a presidência da Casa decidiu antecipar a primeira parcela do abono.

No próximo dia 30, quarta-feira, o governo do estado pagará metade do 13º ao funcionalismo fluminense. O crédito será para 460 mil funcionários públicos da ativa, inativos e pensionistas. O valor líquido da folha é de R$ 1,6 bilhão.

