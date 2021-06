Procuradoria Geral do Município realiza evento em respeito à diversidade - FABIO MOTTA / PREFEITURA DO RIO

Procuradoria Geral do Município realiza evento em respeito à diversidadeFABIO MOTTA / PREFEITURA DO RIO

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 15:11 | Atualizado 25/06/2021 15:13

A Procuradoria do Município do Rio (PGM Rio) realiza no dia em que se comemora o Orgulho Gay, 28 de junho (próxima segunda-feira), uma palestra para discutir o papel do município no acolhimento à comunidade LGBTI+. O encontro virtual intitulado “O Município e a Diversidade Sexual ” foi organizado pelo Centro de Estudos da PGM e vai reunir professores de Direito e procuradores do município.

"É a primeira vez que vamos abordar a comunidade LGBTI+ em um evento na Procuradoria. Entendemos que esse tema que envolve a diversidade é urgente e é uma questão de direitos humanos. A ideia é debater o papel constitucional dos municípios que é o ente que primeiro acolhe essas pessoas, que ainda vivem os mais variados tipos de pré-conceitos", explica o Procurador-Geral, Daniel Bucar, que é um dos mediadores do evento.

O encontro virtual, que começa às 17h, será transmitido internamente para todos os integrantes da PGM, mas também para o público externo, por meio do canal da PGM Rio no Youtube (youtube.com/PGMrio).

"Convidamos dois professores de Direito que ministram aulas em universidade pública. São esses acadêmicos que vão pensar conosco a diversidade e o acolhimento dessa comunidade plural pelos municípios", complementa o procurador e Diretor do Centro de Estudos, Rafael Oliveira, que também mediará a palestra.

A palestrante será Heloisa Helena Barboza, diretora e professora titular de Direito Civil da Faculdade de Direito da Uerj. E o debatedor, Gustavo Binenbojm, professor titular da Faculdade de Direito da Uerj.