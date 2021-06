Projeto foi aprovado em segunda discussão nesta quinta-feira - Octacílio Barbosa/Alerj



Publicado 24/06/2021 15:55

Candidatos aprovados na última seleção para 2° tenente da Polícia Militar deverão ser convocados para o posto. A Alerj aprovou nesta quinta-feira, projeto que estabelece a medida. A matéria seguiu para o governador Claudio Castro (PL), que tem até 15 dias para sancioná-la ou vetá-la.

De autoria de Renato Zaca (PRTB), o projeto contempla todos os praças e subtenentes aprovados no concurso do Curso de Habilitação ao Quadro de Oficiais Auxiliares e Quadro de Oficiais Especialistas de 2021. Cerca de 140 profissionais estão habilitados ao posto de oficial.

"A convocação é uma questão de justiça. São servidores com mais de 20 anos de experiência na instituição, bem preparados para serem oficiais e que já passaram por todas as etapas da seleção. Não faz sentido o governo gastar com um novo concurso para avaliar os mesmos policiais. Espero que o governador sancione o projeto e a PM faça a convocação deles para o posto de 2° tenente, cujo déficit ultrapassa muito o ideal", justificou Zaca.

O projeto original impedia ainda que o governo realizasse um novo concurso enquanto os aprovados não fossem convocados, mas a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), presidida pelo líder do governo, Márcio Pacheco (PSC), retirou o artigo que tratava da suspensão de novos certames.

"A PM havia anunciado que faria um novo concurso e, embora o artigo tenha sido retirado, espero que não cometam essa incoerência com policiais que já se empenharam nos estudos e cumpriram todas as exigências na seleção do ano passado", comentou Charlles Batista, coautor da proposta.

Para pressionar o governo, outros 25 deputados também assinaram a autoria da proposta.