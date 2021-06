Dezenas de pessoas se inscrevem no primeiro dia do processo seletivo de Guarda Vidas em Búzios - Prefeitura de Búzios

Dezenas de pessoas se inscrevem no primeiro dia do processo seletivo de Guarda Vidas em BúziosPrefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 07:53

Búzios - O sábado (26) foi agitado para a equipe da Secretaria de Segurança e Ordem Pública do município de Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro que está realizando as inscrições do processo seletivo para Guarda Vidas da cidade. No primeiro dia de inscrição, dezenas de pessoas fizeram o cadastro para participar do concurso.

O processo é válido por 12 meses, com carga horária de 40 horas semanais. As inscrições terminam dia 02 de julho de 2021. Até esta segunda-feira (28), cerca de 74 pessoas realizaram as inscrições.

Para se inscrever é necessário levar um (1) Kg de alimento não perecível. As inscrições serão realizadas na sede da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, na Rasa.

Publicidade

Requisitos para a inscrição:

– Ser brasileiro ou gozar das prerrogativas dos Decretos nº 70.391-72 e 70.436-72 e da Constituição Federal, artigo 12, parágrafo 1º;

– Ter no mínimo 18 anos e no máximo 55 anos de idade, no momento da inscrição;

– Não ter sofrido condenação criminal com trânsito em julgado;

– Ter concluído o ensino fundamental;

– Estar quite com as obrigações eleitorais;

– Quando do sexo masculino, estar quites com as obrigações do serviço militar obrigatório;

– Apresentar originais e cópias dos seguintes documentos: cédula de identidade, CPF, Título de Eleitor, comprovante de residência e certificado de reservista.