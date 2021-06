Obras do Bairro Vila Verde são aceleradas em Búzios - Prefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 14:06

Búzios - O Vice-Prefeito e Secretário de Obras, Saneamento e Drenagem, de Búzios, Miguel Pereira, esteve neste final de semana (sábado 27 e domingo 28) visitando as obras de drenagem e pavimentação no bairro Vila Verde.

De acordo com Miguel Pereira, a Rua da Assembleia e suas Travessas serão todos pavimentadas: 'As obras estão em ritmos acelerados, algumas travessas já estão sendo pavimentadas com paralelepípedos. Na Rua da Assembleia, a drenagem está na reta final e depois será toda asfaltada. Breve todos esses canteiros de obras em Vila Verde darão lugar a um bairro totalmente urbanizado', explica o secretário e vice-prefeito de Búzios e ainda declara que a Rua 28 também está incluída nos planos do governo para ser pavimentada.