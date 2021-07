Secretário do Lazer e do Esporte de Búzios participa de um café da manhã com empresa organizadora dos jogos estudantis do Estado do Rio de Janeiro - Prefeitura de Búzios

Secretário do Lazer e do Esporte de Búzios participa de um café da manhã com empresa organizadora dos jogos estudantis do Estado do Rio de JaneiroPrefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 14:49 | Atualizado 02/07/2021 15:34

Búzios - O Secretário de Lazer e do Esporte de Búzios na Região dos Lagos do Rio, Gugu Braga, participou nesta quinta-feira (01), de um café da manhã, com o organizador dos jogos estudantis do Estado, Fernando Shima.

De acordo com Gugu Braga, foi fechado uma parceria para Búzios sediar uma das etapas dos jogos estudantis.

“Vai ser muito bom recepcionar atletas de todo estado. Os Jogos Estudantis do Rio de Janeiro é a principal competição esportiva entre as escolas públicas e privadas do Estado. Nossa praia é o esporte”, comemorou o secretário.

Publicidade

Os Jogos Estudantis são classificatórios para as etapas nacionais realizadas pelo COB, junto com o Ministério do Esporte, que classificam para o campeonato Sul-Americano Escolar e o Mundial Escolar.

Podem participar instituições de ensino públicas e particulares, além das unidades técnicas. A Secretaria de Estado, Esporte, Lazer e Juventude realiza o campeonato com a Secretaria de Estado de Educação e Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Participaram do encontro o secretário Gugu Braga, o subsecretário Célio, o coordenador do Esporte Rui, os sócios da empresa Spiridon e organizador dos jogos Fernando Shima, com seu assessor Marcelo.