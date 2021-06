Matheus Fernandes - Vitor Silva /SS Press / Botafogo

Matheus Fernandes Vitor Silva /SS Press / Botafogo

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 10:23

Rio - Matheus Fernandes teve contrato rescindido com o Barcelona na última terça e agora está livre no mercado. Segundo o site "torcedores.com", o cria da base do Botafogo despertou interesse do Flamengo. Após a saída de Gerson, o clube Rubro-Negro está no mercado para contratar um novo volante.

Publicidade

Ainda de acordo com as informações do site, o treinador Rogério Ceni foi quem fez o pedido pelo jogador de 23 anos. A negociação está em estágio inicial e o Flamengo abriu conversas com o empresário do jogador, André Cury.

Matheus Fernandes chegou ao Barcelona por 7 milhões de euros (R$ 32,9 milhões na cotação da época) e tinha vencimentos de cerca de 51 mil euros (R$ 300 mil) no clube catalão. O jogador tinha contrato até 2025, mas após atuar em apenas um jogo na temporada, teve o vínculo rescindido.