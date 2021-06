Messi tem boas chances de continuar no Barcelona, segundo presidente do clube - AFP

Publicado 30/06/2021 09:54

A partir desta quinta-feira (1) Messi estará oficialmente sem clube. O contrato do craque argentino com o Barcelona se encerra neste 30 de junho e até o momento não houve anúncio de renovação. Segundo a imprensa espanhola, as negociações continuam, mas não há preocupação.

Depois de correr sério risco de perder seu principal nome, o Barcelona agora caminha para um final feliz. De acordo com o jornal espanhol 'Mundo Deportivo', não há alarmismo na situação pelo fato de Messi já ter demonstrado interesse em continuar.



Uma proposta de contrato de dois anos já foi entregue a Messi e existia a expectativa dentro do Barcelona de que a situação fosse resolvida antes do fim do vínculo atual. Entretanto, com o craque com a seleção argentina na Copa América, a negociação atrasou.



Messi desperta interesse de outros grandes clubes do futebol europeu, como PSG e Manchester City, e até dos Estados Unidos. Em outros momentos a chance de deixar o Barcelona era considerada grande. Entretanto, com a chegada do novo presidente, Joan Laporta, a situação melhorou. Inclusive, a contratação do amigo Sergio Aguero é outro indício de um final feliz.