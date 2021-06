Ellidy Vlug - Instagram

Ellidy Vlug Instagram

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 11:14

Quase um anos após a sua morte, o consagrado atleta Alex "Chumpy" Pullin, duas vezes campeão do mundo de snowboard cross e que foi encontrado morto em uma praia da Austrália , realizará o sonho de ser pai.

A informação foi confirmada pela sua companheira de oito anos, Ellidy Pullin, em postagem emocionante e surpreendente nas redes sociais. Na mensagem, ele explicou todo o processo que levou à recuperação do esperma do ex-atleta e a tentativa bem-sucedida de conceber por fertilização in vitro.

Publicidade

“Bubba chegando em outubro. Seu pai e eu sonhamos com você há anos. Com uma reviravolta na história de partir o coração no meio, estou honrada em finalmente dar as boas-vindas a uma parte do fenômeno que é o Chumpy de volta ao mundo", escreveu ela.

Em entrevista, ela contou mais detalhes. “Quando meu amor sofreu o acidente, todos nós mantivemos a esperança de que eu estaria grávida naquele mês. Estávamos tentando ter um bebê. A fertilização in vitro estava em nossas cartas, mas era algo que eu jamais imaginei que enfrentaria sozinha", revelou a modelo.

Publicidade

Porém, para realizar o sonho, Ellidy teve que enfrentar um grande processo para recuperar espermatozoides saudáveis do corpo de Pullin, nos dias após o acidente.

“Nas semanas após a morte, eu desejei a Deus que estivesse grávida. Apenas orei por este pequeno milagre. Todos sabiam que estávamos nos esforçando para ter um bebê e já tentávamos há anos. Felizmente, até 36 horas após a morte, a legislação em Queensland permite recuperar o esperma do corpo de uma pessoa falecida. Conseguimos nos apressar, os pais de Chumpy estavam na cidade e todo mundo se esforçou para assinar os documentos judiciais, documentos legais e lidar com os legistas, os advogados e os médicos. Não consigo nem acreditar que estou contando essa história", revela.

Publicidade

Ellidy disse que não tinha conhecimento do processo de recuperação do esperma e queria alertar o mundo para essa possibilidade. “É a coisa mais agridoce do mundo e é uma montanha-russa emocional completa, mas este é o meu maior presente. A vida é literalmente uma loucura, mas vamos ter nosso bebê. É tão irreal e tão emocional", completou.