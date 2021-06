Convidado dormiu durante matéria da Globo - Reprodução

Convidado dormiu durante matéria da GloboReprodução

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 11:14

Rio - O repórter André Hernan passou por uma situação curiosa no último domingo. Durante a gravação de uma matéria sobre a partida entre Fluminense e Corinthians para o "Globo Esporte", que mostrava as reações de um torcedor corintiano durante a partida, o convidado acabou dormindo no segundo tempo.

"Meu entrevistado dormiu no meio da matéria! O Mano Língua não suportou o segundo tempo e o empate do Flu em cima do Corinthians!", brincou Hernan em uma postagem no Instagram.

Publicidade

Dentro de campo, Fluminense e Corinthians empataram em 1 a 1.