Prefeitura de Magé asfalta todas as ruas do bairro Jardim Novo Horizonte.500 toneladas de asfalto já foram aplicadas nos primeiros meses de gestão. - Divulgação.

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 18:02

Magé - A Secretaria de Infraestrutura de Magé asfaltou todas as ruas do alto do Jardim Novo Horizonte, no sexto distrito. As obras foram verificadas de perto pelo prefeito Renato Cozzolino, que esteve no local. “Estamos dando continuidade ao processo de asfaltamento de todas as vias do bairro. Estamos pavimentando as Ruas 4 e 12 e vamos inaugurar o Morro do Novo Horizonte o mais rápido possível. É uma satisfação muito grande poder entregar essa obra para um povo que tanto precisa”, declarou Renato. Ao todo, foram 500 toneladas de asfalto aplicadas em cinco ruas desde abril.

Moradora do Jardim Novo Horizonte desde que tinha oito anos de idade, Neuza Maria Quintino, de 60 anos, acreditava que não viveria o suficiente para ver a sua rua asfaltada. “Já tive muitos problemas com as ruas sem pavimentação. Para chegar aqui em cima, preciso subir o morro e eu estava caindo a toda hora”, contou ela, mostrando as cicatrizes das quedas.

Filha da Dona Neuza, a Renata Quintino reclamou que os entregadores de delivery não subiam até a sua casa: “A gente tinha que descer para pegar os pedidos lá embaixo”.

Jade Gomes, de 51 anos, tem passado as tardes observando as netas brincando na rua pavimentada. “Para a proteção das crianças, acho que poderiam colocar quebra-molas porque alguns carros estão passando em alta velocidade”, pontuou.