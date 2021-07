Magé inaugura sexta Unidade de Saúde da Família em Piabetá. - Divulgação.

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 15:50 | Atualizado 05/07/2021 15:51

Magé - O prefeito de Magé Renato Cozzolino entregou, neste sábado (03-07), à população a sexta Unidade de Saúde da Família (USF) totalmente reformada e com serviços ampliados. Uma sala de odontologia e uma ambulância 24 horas são algumas das novidades da unidade Vila Serrana, que fica no 6º distrito (Piabetá), além de estar agora em um imóvel em condições adequadas de funcionamento, sem vazamentos no teto e outros problemas de infraestrutura. Cerca de 7,8 mil pessoas foram beneficiadas com a reforma e ampliação do atendimento. As especialidades agora são clínica geral, ginecologia, cardiologia e pediatria.



"Agora a unidade perfeita, com mais conforto para a população que tanto precisa. Nós estamos inaugurando todas as unidades que foram fechadas pela antiga gestão. Foi nosso compromisso de campanha e estamos tornando este sonho uma realidade. Foram 23 unidades fechadas e nós estamos reabrindo todas elas", disse o prefeito Renato Cozzolino.



As condições insalubres de antes foram confirmadas por usuários da USF, como a cabeleireira e mãe de dois filhos, Cláudia Machado.



"A comunidade aqui estava muito abandonada. O último governo não olhou para gente em momento nenhum. Havia goteira no posto, era muito ruim. Na última consulta da minha mãe de 82 anos, inclusive, tivemos que ficar com a sombrinha aberta dentro no posto. Antes, até o pó de cupim do telhado de madeira caía em cima da gente. Era muito sofrimento. Agora trocaram as telhas também. A unidade estava precisando muito mesmo desta reforma", contou a cabeleireira.



O secretário municipal de Saúde, José Carlos Oliveira reforçou a importância de melhorar o atendimento de mais uma unidade da atenção básica.



"A unidade está revitalizada e digna para os profissionais trabalharem e os moradores da região serem atendidos perto de casa. Cerca de 80% dos problemas de saúde são resolvidos nas unidades de atenção básica como esta", disse o secretário.



O secretário municipal de Governo, Vinicius Cozzolino, também destacou as parcerias e a união para o sucesso do governo.



"A nossa gestão vem resgatando a dignidade do povo mageense. Colocamos o povo de volta no orçamento e estamos dando atenção à saúde. Quero aproveitar para agradecer ao deputado federal Dr. Luizinho, que tem sido um grande parceiro em Brasília conseguindo recursos e instruído a nossa Secretaria de Saúde para que tenhamos sucesso. Quero agradecer ao secretário estadual Alexandre Chieppe por sua parceria também de nos ajudar em nossos projetos e inaugurações e, finalmente, ao nosso secretário de Saúde José Carlos (Oliveira) e ao nosso grande maestro, o prefeito Renato Cozzolino. É muito gratificante fazer parte desta equipe”, revelou o secretário de Governo.



A inauguração contou com a presença do secretário estadual de Saúde, Alexandre Chieppe, do deputado federal Dr. Luizinho, além de vários secretários municipais e dos vereadores Léo Freitas, Valdeck, Arthur Cozzolino e Junimar.



Inaugurações - No acumulado dos últimos dois meses do atual governo, desde 24 abril, já são 12 inaugurações, a grande maioria na área da saúde. Já foram reformadas também as USFs Figueira, Parque Paranhos, Ponte Preta, Guarani III e Partido, sendo estas últimas reabertas em novos imóveis. Além das USFs, a população da cidade também ganhou a Super Tenda 24h para vacinação contra a Covid-19, um novo e mais completo Centro de Imagem, em Piabetá, e os Centros de Fisioterapia de Santo Aleixo e Mauá, além da Feira de Economia Criativa, em Piabetá, e o Cantinho da Leitura na Unidade de Acolhimento Futuro Feliz.