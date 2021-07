Atendimento acontece em todos os 16 polos de vacinação do município de Magé. - Reprodução.

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 18:05

Magé - Magé recebeu mais 10 mil doses de vacina contra a Covid-19 e vai acelerar a imunização da população a partir do dia 15 de julho. Nesta sexta (9), a vacinação chega para as pessoas com 52 anos. A Prefeitura disponibiliza 15 polos de vacinação contra a Covid-19, sendo uma Super Tenda que atende 24 horas, em Piabetá, inclusive aos sábados e domingos, com acesso exclusivo para drive-thru.

Além da vacinação por idade, o público-alvo também inclui as gestantes, puérperas (tiveram filhos até 45 dias) e lactantes (com bebês até 12 meses), que tenham 18 anos ou mais.



A Prefeitura informa que no dia 14 de julho, a Super Tenda não terá atendimento de vacinação.



Calendário:



7/7 - 53 anos ou mais

9/7 - 52 anos ou mais

12/7 - 51 anos ou mais

14/7 - 50 anos ou mais

15/7 - 49 anos ou mais

16/7 - 48 anos ou mais

19/7 - 47 anos ou mais

20/7 - 46 anos ou mais

21/7 - 45 anos ou mais

22/7 - 44 anos ou mais

23/7 - 43 anos ou mais

26/7 - 42 anos ou mais

27/7 - 41 anos ou mais

28/7 - 40 anos ou mais

29/7 - 39 anos ou mais

30/7 - 38 anos ou mais.

Segunda dose para quilombolas e demais grupos





Magé recebe as vacinas da Coordenação Geral de Armazenagem da Secretaria Estadual de Saúde, e com o reabastecimento dos estoques da cidade, também continua o atendimento aos cidadãos que vão tomar a segunda dose. Confira seu grupo e compareça ao polo mais próximo:



Coronavac: toda segunda-feira das 8h às 7h, no Centro de Imunização (Rua Getúlio Pereira, atrás do Hospital Municipal de Magé).



AstraZeneca: todos os polos das 9h às 14h, de segunda a sexta-feira. Na Super Tenda de Piabetá, atendimento 24 horas, inclusive aos finais de semana e com drive-thru. De acordo com o período indicado no comprovante de vacinação da primeira dose.



Nos dias 12, 13 e 14 de julho, o Centro de Imunização vai fazer um esquema especial de atendimento para as comunidades quilombolas que tomarão a segunda dose: das 8h às 17h no Centro de Imunização, no primeiro distrito.