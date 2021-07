Por O Dia

Magé - A Secretaria de Saúde de Magé apresenta nesta segunda (12), a partir das 14h, a prestação de contas do 1.º quadrimestre de 2021, em audiência pública que será transmitida ao vivo pelo canal do YouTube da Prefeitura de Magé. Os interessados podem clicar no link , se inscrever no canal para receber notificações do início da live.

A Audiência Pública será na Câmara dos Vereadores, com participação presencial restrita para garantir o cumprimento do protocolo de prevenção à Covid-19, aos vereadores de Magé, membros da Comissão Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde que participam da apresentação.

“Contamos com toda a população nessa transmissão ao vivo. Essa é uma oportunidade importante para que todos tomem conhecimento das ações da nossa gestão na Saúde do município que é nossa principal prioridade. Convido todos a se inscrevem no canal do YouTube para conhecer os resultados dos primeiros meses 2021”, convoca o prefeito Renato Cozzolino.