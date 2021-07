Novo polo de saúde em Magé: Construção de unidade de saúde no bairro Capela em Santo Aleixo está em fase final. - Divulgação/Prefeitura de Magé

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 19:03 | Atualizado 08/07/2021 19:22

Magé - A Prefeitura vai inaugurar Unidade de Saúde da Família (USF) do bairro Capela, em Santo Aleixo e devolver à comunidade os serviços da Atenção Básica que foram interrompidos pela antiga gestão que demoliu a antiga unidade que foi condenada pela Defesa Civil. As obras já estão em fase final com a colocação do piso e a instalação de drywall. A Inauguração está para prevista para o dia 17 de julho.



“Estamos na fase final desta grande obra. Começamos a pouco tempo e no dia 17 de julho vamos entregar a unidade. Toda a nossa equipe está empenhada, são 20 pessoas trabalhando diariamente e essa USF será modelo. Aqui teremos sala odontológica, consultório médico, salas de curativo e imunização, enfermagem e todo o atendimento generalizado nesta região”, explica o secretário de Saúde, José Carlos de Oliveira.



O prefeito Renato Cozzolino esteve no local em março e anunciou a construção de uma nova comunidade em até seis meses. A USF será inaugurada nos próximos dias e vai facilitar a vida da população que muitas vezes não tem condições para pegar ônibus, ou pelo longo trecho de deslocamento para os idosos e pessoas com dificuldades de locomoção.



“Em março, anunciamos a obra e em julho já vamos entregar. Vamos devolver essa unidade que é tão importante para o bairro da Capela. Em seguida, vamos construir a USF do BNH em Santo Aleixo. Vamos continuar governando com responsabilidade e trabalhando com amor”, declarou Renato Cozzolino.