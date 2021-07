Por O Dia

Publicado 08/07/2021 19:47

Magé - “Quem entende do que Magé precisa como prioridade, é o mageense que vive a realidade da cidade. Vamos ouvir a população para fazer o Plano Plurianual”, declarou o prefeito Renato Cozzolino sobre uma ação inédita na cidade: a participação popular nas escolhas das prioridades dos distritos para o Plano Plurianual, onde são apresentadas as prioridades da gestão municipal. Hospital, escola, creche, entre outras estruturas que poderão ser implantadas pela Prefeitura serão escolhidas pela população, através do voto popular.

Micaela Zeferino, secretária de Planejamento e Orçamento Municipal, adianta a ação. “O Plano Plurianual é onde são identificadas as prioridades de gestão, em cada setor de atuação do Executivo de Magé. Nossa iniciativa é inédita e queremos o cidadão apontando o que seu distrito precisa como prioridade. De 26 a 30 de julho, vamos aos centros dos distritos para a votação popular, esclarecendo as dúvidas da população e colocando uma estrutura para essa votação, que também vai ser disponibilizada no site oficial”, detalha.

Para entender o que é o Plano Plurianual e como vai funcionar essa votação, o prefeito, a secretária Micaela e o secretário de Comunicação e Eventos, Bruno Lourenço, vão participar de uma live no dia 19 de julho, que será transmitida na página da Prefeitura de Magé no Facebook.

“Estamos preparando uma estrutura para dar acesso à população de todos os distritos nos dias de votação, porque queremos a opinião do máximo de cidadãos nesse processo. Esse é um momento muito especial da nossa gestão, que dá transparência ao processo de formatação do Plano Plurianual, que o Executivo vai apresentar à Câmara dos Vereadores em agosto. E nada mais autêntico e democrático que o nosso prefeito Renato Cozzolino poderia fazer, do que colocar a população diretamente envolvida nesse momento”, descreve o secretário de Comunicação e Eventos, Bruno Lourenço.