Prefeitura prepara ruas para receber asfalto no bairro Parque Veneza.Bairro receberá sete quilômetros de alfalto e 14 mil metros de meio-fio.Divulgação/Prefeitura de Magé.

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 13:12

Magé - Depois da Rua Bolonha já entregue, mais sete vias do Parque Veneza, no 6º Distrito, em Magé, vão ser preparadas para receber asfalto. No momento, estão passando por serviços de drenagem e colocação de caixas de ralos e meios-fios, entre outros, as Ruas Anápoles e Capri e a Avenida Roma.

“O governo Renato Cozzolino vem investindo sequencialmente em obras de macrodrenagem e pavimentação do Parque Veneza. É uma iniciativa que vem proporcionando a elevação da qualidade de vida da população daquele bairro. São sete quilômetros a serem asfaltados, com a colocação de 14 mil metros de meio-fio para dar acabamento às obras e outra quantidade expressiva de caixas de ralos com tampões de excelência qualidade técnica”, explicou o secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Pereira.

Os moradores do bairro já comemoram a melhoria da qualidade de vida, como é o caso da auxiliar de serviços gerais, Vanda da Silva, de 48 anos.

“Pensei que eu fosse morrer e não ter o asfalto aqui na minha rua. Vai melhorar a vida de todo mundo e a minha, é claro, que quando chove sou obrigada a pisar na lama ao sair para o trabalho. Com o asfalto, isto não vai acontecer mais, graças a Deus”, disse a moradora que vive desde que nasceu na Rua Capri.

Morador do bairro, o vendedor de empadas, Allan Carvalho, de 29 anos também falou da chegada do asfalto.

“Esta obra está sendo um divisor de águas para todos nós. Teremos muitos benefícios e eu, como vendo empadas, já imagino até aumentar minhas vendas com as ruas em melhores condições para entregar o meu produto”, disse o morador da Avenida Roma.

As obras no Parque Veneza vão contemplar ainda as Ruas do Relógio, Trieste, Turim e Florença, com execução de mão de obra direta da Prefeitura. O prazo de conclusão para todas as vias pavimentadas é até o final deste ano.