Magé no combate às hepatites virais. Magé conta com 35 polos de testagem com diagnósticos em 30 minutos e todo tratamento especializado. - Reprodrução.

Magé no combate às hepatites virais. Magé conta com 35 polos de testagem com diagnósticos em 30 minutos e todo tratamento especializado.Reprodrução.

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 17:58

Magé - A Organização Mundial de Saúde (OMS) designou, em 2010, o dia 28 de julho como o Dia Mundial contra a hepatites virais, um sério problema de saúde pública. Desde então, o mês de julho é voltado à conscientização das pessoas sobre as doenças através de campanhas educativas ao longo do mês. Para reforçar as ações de vigilância, prevenção e controle, a Prefeitura de Magé, conta com 35 polos de testagem com diagnósticos em 30 minutos, sendo 35 Unidades de Saúde da Família e um Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), onde é realizado todo tratamento especializado.



A hepatite é uma inflamação do fígado que pode ser causada por vírus ou pelo uso de alguns medicamentos, álcool e outras drogas, assim como por doenças autoimunes, metabólicas ou genéticas.



“Nem sempre a doença apresenta sintomas, mas quando aparecem, eles se manifestam na forma de cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras. Por isso é importante fazer o teste rápido, porque dessa forma podemos diagnosticar a doença de forma antecipada, antes que chegue a um nível que pode ser irreversível. Se diagnosticada antes, evita uma lesão prolongada e crônica que pode evoluir para uma cirrose ou câncer”, explica Lígia Vieira, coordenadora do CTA.



As testagens também são realizadas na população em situação de rua, atendidas pelo projeto ‘Consultório na Rua’.



Dia Mundial de Luta Contra as Hepatites Virais



28 de Julho é o Dia Mundial de Luta Contra as Hepatites Virais e para marcar a data, a Secretaria Municipal de Saúde estará na Super Tenda de Vacinação contra a Covid-19, em Piabetá, fazendo testagem em massa das 9h às 16h.



“No dia mundial vamos fazer uma testagem em massa em Piabetá, onde se concentra o maior número de pessoas da cidade. Nossa meta é testar mais de 400 pessoas com exames de hepatites B e C que são rápidos e os resultados saem em 30 minutos. Essa ação será o encerramento, mas a população pode procurar a USF mais próxima de casa, porque já temos 34 USFs fazendo a testagem”, frisa a coordenadora Lígia Vieira.



Confira os polos de testagem:



1º distrito: Centro de Testagem e Aconselhamento (Em cima do posto Carlos Ullmann), UBS Nova Marília e nas USF Saco, Piedade, Flexeiras, Parque Boneville, Vila Nova, Maria Conga, Canal, Barão de Iriri e Citrolândia;



2º distrito: USFs Andorinhas e Jardim Esmeralda;



3º distrito: USF Cachoeirinha



4º distrito: USFs Partido e Santa Dalila



5º distrito: USFs Anil, São Francisco, Cantinho da Vovó, Ypiranga e Figueira



6º distrito: USFs Beco do Saci, Horto, Ilha, Jardim Nazareno, Jardim Novo Horizonte, Maurimárcia, Parque Estrela, Parque Caçula, Parque Maitá, Parque Santana, Pau Grande, Vila Serrana, Vila Carvalho e UBS Guarani I.