Comboios de vans e caminhões saíram para as regiões Metropolitana I e II, Médio Paraíba, Serrana, Centro Sul e Baixada Litorânea - Divulgação

Publicado 17/07/2021 09:26 | Atualizado 17/07/2021 09:39

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) distribui neste sábado (17) 292 mil doses do imunizante Oxford/AstraZeneca contra a covid-19 aos 92 municípios do Rio de Janeiro. A vacina será disponibilizada para ampliação da cobertura vacinal da população fluminense. De acordo com a pasta, todo o volume de distribuição é feito de forma proporcional e igualitária.



Alguns municípios farão a retirada dos imunizantes diretamente na Coordenação Geral de Armazenagem (CGA) da SES, em Niterói, na Região Metropolitana. São eles: Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Maricá e Itaboraí.

Duas aeronaves irão levar as vacinas para as regiões da Costa Verde, Norte e Noroeste. Também sairão do local os comboios de vans e caminhões para entregar os imunizantes aos municípios das regiões Metropolitana I e II, Médio Paraíba, Serrana, Centro Sul e Baixada Litorânea, com escolta da Polícia Militar.

“Estamos completando seis meses de vacinação com 50% da população com 18 anos ou mais já vacinada pelo menos com a primeira dose. É uma marca importante, mas ainda não permite o afrouxamento das medidas preventivas. A pandemia ainda não acabou”, afirmou o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe.

Orientação para os municípios

A Secretaria de Estado de Saúde enviará ofício para as secretarias municipais de Saúde reforçando a importância de que os responsáveis técnicos e gestores municipais organizem suas ações de vacinação, respeitando as doses que são destinadas para a primeira e/ou segunda aplicação.



A SES disse ainda que não há reserva técnica para reposição das vacinas, caso a administração das doses não siga o especificado, e destaca ainda que a gestão da aplicação das doses e o registro são de competência municipal.

Queda na taxa de óbito e internação

O estado do Rio de Janeiro apresentou uma redução de 28% no número de óbitos, e as internações por síndrome respiratória aguda grave (SRAG) caíram 26% na comparação entre as semanas epidemiológicas analisadas. As taxas de ocupação de leitos no estado, nesta sexta-feira (16), era 60% para leitos de UTI e 37% para leitos de enfermaria.

De acordo com Secretaria de Estado de Saúde (SES), a primeira dose da imunização já atingiu 50% da população com 18 anos ou mais. De acordo com a pasta, até nesta sexta-feira, o estado do Rio de Janeiro já havia vacinado 6.776.718 milhões de pessoas com a primeira dose da vacina contra a Covid-19.