Traficantes Vinte Anos e Hello Kitty são mortos em confronto com a PM em São Gonçalo

Publicado 16/07/2021 08:35 | Atualizado 16/07/2021 11:36

Rio - Os traficantes Alessandro Luiz Vieira Moura, o Vinte Anos, de 44 anos, e Rayane Nazareth Cardozo da Silveira, a Hello Kitty , 22, morreram nesta sexta-feira em confronto com policiais do 7º BPM (São Gonçalo) e agentes da 72ª DP (Mutuá) no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. A dupla era apontada pela polícia como principal liderança do Comando Vermelho (CV) em São Gonçalo. Outros dois suspeitos também foram mortos na troca de tiros.

Segundo a polícia, Vinte Anos, Hello Kitty e outros dois comparsas eram suspeitos de manter uma família refém dentro da comunidade. Durante a troca de tiros, os quatro foram baleados e chegaram a ser socorridos pelos policiais, mas não resistiram. A PM apreendeu dois fuzis e duas pistolas.

A direção do Hospital Estadual Alberto Torres informou que quatro pessoas baleadas, vindas do Complexo do Salgueiro, sendo três homens e uma mulher, deram entrada na unidade e morreram.

Equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 7º BPM , do Batalhão de Ação com Cães e do Batalhão de Operações Especiais (Bope) seguem no interior da comunidade e realizam buscas por outros criminosos, mas não encontraram nenhuma família mantida refém.

Alessandro Luiz e Rayane Nazareth eram apontados como responsáveis pelo controle da venda de drogas em várias comunidades de São Gonçalo. Uma delas é a favela Nova Grécia, às margens da rodovia estadual RJ-104, onde a traficante ficou conhecida ao assumir o posto de número dois na hierarquia, após Vinte Anos ser baleado em troca de tiros com rivais.

Investigações da polícia apontam que a dupla estava abrigada há mais de um ano dentro do Complexo do Salgueiro, que se tornou uma espécie de 'Hotel do CV'. Helo Kitty e Vinte Anos eram foragidos da Justiça. O Disque Denúncia oferecia recompensa de R$ 1 mil por informações que levassem à captura da dupla.

QUEM SÃO

Apontada como a 'Dama do Tráfico', Rayane Nazareth Cardozo da Silveira, a Hello Kitty, passou a frequentar as rodas do tráfico de drogas depois de ter sido apadrinhada por Vinte Anos. A jovem frequentava a igreja evangélica e ficou conhecida pela polícia após ser identificada em investigações como uma das responsáveis pelos assaltos na RJ-104, nas imediações das comunidades Nova Grécia e Novo México, em São Gonçalo.

Hello Kitty e Vinte Anos eram ligados à facção criminosa Amigos dos Amigos (ADA) e migraram para o Comando Vermelho. A dupla estava abrigada no Complexo do Salgueiro desde a morte de Antonácio do Rosário, o Schumaker, executado pelo ex-comparsa Thomas Jayson Vieira Gomes, conhecido como 3N. Kitty e Vinte Anos eram aliados do traficante Antônio Hilário Ferreira, o Rabicó do Salgueiro, e estavam na comunidade para impedir uma possível invasão de rivais.

Presa em flagrante em 2018, Helo Kitty não ficou nem um dia na cadeia, sendo liberada em audiência de custódia, sob a alegação de ser ré primária.