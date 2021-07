Homem é encaminhado para delegacia após instalar bomba em poço artesiano, em Duque de Caxias - Divulgação / Disque Denúncia

Publicado 16/07/2021 09:36 | Atualizado 16/07/2021 09:37

Rio - Policiais militares ambientais descobriram, na quinta-feira (15), a realização de extração de solo irregular na Rua Vinte e Três, no bairro Jardim Santo Antônio, em Magé, na Baixada Fluminense. No local, foi constada uma área de 600 metros quadrados degradada, com indícios de extração de substâncias minerais. Os policiais realizaram buscas e tentaram encontrar os responsáveis pelo crime, mas ninguém foi encontrado.

O caso foi registrado na 65ª DP (Magé).



A denúncia de crime ambiental foi feitada pelo programa Linha Verde, do Disque Denúncia. O programa reforça que a população continue denunciando crimes ambientais em todo o Estado do Rio através dos telefones 0300 253 1177 (custo de ligação local) e (21) 2253 1177, além do aplicativo "Disque Denúncia RJ". Assim, o denunciante pode enviar fotos e vídeos.



É possível denunciar também através da página do Linha Verde no Facebook, www.facebook.com/linhaverdedd ou pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br).

Em todos os canais o anonimato é garantido.

Poço artesiano em Duque de Caxias



Policias Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Pedra Branca encaminharam, na quinta-feira, um homem que instalava uma bomba em um poço artesiano na Rua Santos Sepulcro, em Xerém, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. De acordo com os agentes, o homem explicou que tinha acabado de fazer a perfuração do poço, mas não apresentou os documentos necessários para a atividade.

No local, também foram apreendidos três bombas de sucção, nove metros de tubo de ferro e um rolo de fio com 20 metros.





O caso foi registrado na 61ª DP (Xérem) e também foi denunciado através do Linha Verde, do Disque Denúncia.