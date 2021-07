Angelina morreu nesta quinta-feira - Reprodução

Angelina morreu nesta quinta-feiraReprodução

Publicado 17/07/2021 16:21 | Atualizado 17/07/2021 16:23

Rio - O padrasto de Angelina Mirandella, de 4 anos, confessou em depoimento à 105ªDP (Petrópolis) que já a agredia antes do episódio que causou morte da menina, na última quinta-feira (15). Lucas Alves Guimarães, de 27 anos e a mãe da criança, Juliana Mirandella, de 29 foram presos nesta sexta-feira (16). O laudo de necropsia apontou que a causa da morte da vítima foi traumatismo crânio encefálico, decorrente de ação contundente, e hemorragia. O exame pericial apontou lesões e cicatrizes antigas e recentes, o que caracteriza a denominada síndrome de silverman ou síndrome da criança espancada.

Lucas e Juliana também tem um filho juntos, um bebê de 3 meses que até o momento não apresentou indícios de ter sofrido violência. Segundo o delegado que investiga o caso, João Valentim Neto, o homem também agredia o irmão de Angelina, um menino de 7 anos. Ele considerava as duas crianças um entrave para o relacionamento do casal.

Publicidade

Em um novo depoimento, a mulher também alegou que tinha medo do companheiro e por este motivo nunca acionou a polícia. "Ela confessou que sabia de algumas agressões contra os filhos, mas alegava que tinha medo pois também sofria violência doméstica e que a omissão dela era por conta do relacionamento abusivo. Ela foi encaminhada pra realizar exame de corpo de delito", explicou Neto.

Ambos vão responder por tortura majorada e homicídio qualificado. Juliana com agravante por ter presenciado algumas vezes as agressões e não notificar a polícia.

Publicidade

Entenda o caso

Após ser agredida, Angelina foi levada a um hospital de Petrópolis, na Região Serrana, mas morreu na noite de quinta-feira (15). Os agentes desconfiaram da alegação de que a causa da morte seria causas naturais e iniciaram as investigações. Os policiais ouviram vizinhos e parentes da criança, coletaram imagens de monitoramento e realizaram uma perícia na casa da vítima. Nas câmeras, os policiais viram o momento que a menina foi levada para o hospital, no colo de Lucas, desacordada.



As provas coletadas pela 105ª DP durante a investigação constataram que Angelina foi morta pelo padrasto e a mãe foi omissa diante da situação.