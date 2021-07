Investigações do crime está sendo realizadas pela 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro - Reprodução

Publicado 17/07/2021 11:05

Petrópolis - Um casal foi preso nesta sexta-feira (16) suspeito de torturar e matar uma menina de apenas quatro anos, no bairro Quitandinha. O homem de 27 anos, e a mulher de 29, são padrasto e mãe da criança. Eles foram detidos em flagrante na rua Rio de Janeiro por Policiais Civis da 105ª DP (Retiro).



O crime aconteceu na noite de quinta-feira (15). Segundo a Polícia, a criança deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Centro por volta das 19h10, sendo transferida, posteriormente, para o Hospital Alcides Carneiro, onde não resistiu aos ferimentos e morreu às 21h10.



Segundo a apuração prévia da Polícia Civil, tudo leva a crer que a menina foi brutalmente assassinada pelo padrasto e contou com omissão criminosa da mãe.



Ainda de acordo com a polícia, as primeiras informações davam conta de que ela teria morrido por causas naturais. Porém, no laudo de necropsia a causa da morte foi descoberta: traumatismo crânioencefálico por espancamento e hemorragia.



A menina tinha sinais de que vinha sendo torturada há algum tempo, como cicatrizes antigas e recentes, hematomas, marcas de queimadura por água fervendo. O crime chocou os moradores de Petrópolis. A polícia faz um apelo para que qualquer pessoa que suspeitar de maus-tratos contra crianças denuncie às autoridades, para que casos como esses não se repitam.