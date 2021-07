Objetivo do mutirão é fortalecer a importância do cuidado integral do homem - Divulgação/Ascom

Objetivo do mutirão é fortalecer a importância do cuidado integral do homemDivulgação/Ascom

Publicado 17/07/2021 09:02

Petrópolis - Comemorando o Dia Nacional do Homem, celebrado no dia 15 de julho, a prefeitura de Petrópolis realizará através da Área Técnica de Saúde do Homem um mutirão de atendimentos para o público masculino neste sábado (17).

A ação acontecerá em 31 unidades de saúde do município. Nos postos, serão oferecidos testes rápidos de Hepatites B e C, HIV e Sífilis, atendimento odontológico, aferição de pressão arterial, glicemia capilar, checagem de peso e altura para cálculo de IMC, atualização do cartão vacinal, orientações sobre planejamento familiar e vigilância nutricional do homem.



"Homem em Movimento: Visando o cuidado Integral da Saúde" foi o tema escolhido para ação. O objetivo, é fortalecer a importância do cuidado integral do homem, abordando assuntos como disfunções sexuais, infecções sexualmente transmissíveis, câncer de pênis e de próstata, ressaltar a importância da atividade física e do autocuidado, além de fortalecer o pré-natal do parceiro.



“Ressaltamos a necessidade do cuidado do homem com a sua saúde. Esse mutirão pelo Dia Nacional do Homem é um dos nossos incentivos para o público masculino buscar atendimento e o cuidado necessário”, disse o prefeito interino, Hingo Hammes.



O mutirão de atendimentos neste sábado (17) será realizado nas unidades de saúde dos bairros: Araras, Águas Lindas, Dr. Thouzet, Alto da Serra, Vale do Carangola, Alto Siméria, Retiro, Secretário, Pedro do Rio, Amazonas, Lajinha, Vale das Videiras, Meio da Serra, Boa Esperança, Primeiro de Maio, Estrada da Saudade, Fazenda Inglesa, Moinho Preto, São João Batista, Castrioto, Santa Trindade, São Sebastião, Morin, Vila Felipe, Castelo São Manoel, Nova Cascatinha, Itamarati, Independência, Quitandinha, Bonfim, Itaipava, e no Centro de Saúde.



O secretário de Saúde, Aloisio Barbosa, ressalta que as ações estão sendo realizadas desde o dia 10: “Demos início aos atendimentos dos homens na unidade de saúde da Posse no sábado e durante a semana continuamos em Vila Rica, Itaipava, Bataillard, Pedras Brancas, Machado Fagundes e no Caps Nise, na Montecaseros. No próximo sábado (24), finalizamos os trabalhos referentes ao Dia do Homem na unidade Menino Jesus”.



A coordenadora de saúde do homem, Maria Eduarda Possato, destaca a necessidade de conscientização do público masculino: “Buscamos valorizar a saúde do homem e fazê-los entender da importância do diagnóstico de doenças que podem afetar o bem-estar deles. Por isso a importância de realizar exames periodicamente e buscar informações sobre os cuidados básicos de saúde e para o corpo”.